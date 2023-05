Na een Bentincklaan krijgt Rheden een Isabelle Bentinckhof: ‘Geheid verwarring bij hulpdiensten’

Straten vernoemen naar vrouwen, hebben ze bij GroenLinks niks beters te doen? ‘Natuurlijk wel, maar dít doe ik ook’

Het is hoog tijd voor meer vrouwelijke straatnamen in Rheden, vindt raadslid Marloes van de Kolk van GroenLinks. Nadat ze onlangs een oproep deed, stroomden de suggesties binnen. Ze overhandigde 37 namen aan burgemeester Carol van Eert. ,,Het is een onderwerp dat speelt.”