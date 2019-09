Natuurmonumenten blij met plan auto en motor in het weekend te weren van de Posbank

,,Ik vind het dapper van de gemeente Rheden dat ze haar afsluitingsplan overeind houdt”, zegt De Koe. ,,Dat het niet de hele week wordt, zoals eerst de bedoeling was, vind ik geen bezwaar. De problemen doen zich nu nu eenmaal vooral voor op deze drukke dagen. Wie gehandicapt is en per se met de auto moet, kan door de week komen. Dit is een goed compromis. Het gebied gaat niet helemaal op slot, maar de problemen worden wel opgelost.”

Afsluiting nu praktisch regelen

De Koe wil graag met de verantwoordelijke wethouder Ronald Haverkamp om de tafel om de weekendafsluiting praktisch te regelen.



,,Plaatsen we alleen borden of sluiten we het gebied echt af? In het eerste geval moet er serieuze controle komen. Dat soort zaken moeten we beslissen.”



De Koe is het met Haverkamp eens dat de bereikbaarheid van Koepel De Kaap het best gerealiseerd kan worden door de Beekhuizenseweg tot deze horecagelegenheid open te houden vanaf paviljoen De Posbank. ,,Niet vanaf de Lappendeken, want daar heb je fietspaden die de weg kruisen."