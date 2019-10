Nieuwe tunnel maakt einde aan verkeersdrukte in Dieren

Bouwmanager Wim Leenders van spoorbeheerder ProRail is tevreden over de voortgang. Voor ProRail is de belangrijkste winst dat met de ingreep weer twee gelijkvloerse overwegen (een voor auto's, een voor fietsers) zijn verdwenen.



,,Volgende week gaat de weg over de tunnel, van de Zuider Parallelweg naar de Kattenberg, al een aantal dagen open", vertelt Leenders. ,,Die tijd gebruiken we om de ventweg van de Burgemeester Willemsestraat te bestraten. Is die klus achter de rug, dan asfalteren we alle toplagen van alle wegen. Vervolgens brengen we de belijning aan op het asfalt en dan begint het er al aardig op te lijken."