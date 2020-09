Noodkreet omwonenden van de Posbank; ‘Wij en de natuur kunnen de drukte niet meer aan’

Kwaliteit van Rhedense en Rozendaal­se maatschap­pe­lij­ke ondersteu­ning goed, maar snelheid kan beter

25 augustus DE STEEG - Cliënten voor maatschappelijke ondersteuning werden in 2019 in de gemeenten Rheden en Rozendaal minder snel geholpen dan in het jaar ervoor. Vorig jaar was nog slechts 70 procent over de snelheid tevreden, tegen 81 procent in het jaar ervoor.