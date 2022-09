Omgekeerde vlaggen weghalen ‘nogal omvangrijke klus’, provincie heeft pas 300 van 1550 verwijderd

sportoverzicht Arnhems sportweek­end: Defensief sterk DFS Arnhem beleeft superstart in eredivisie, Rebelle door in nationale beker

Het sportweekend in Arnhem in een vogelvlucht. De handballers van DFS Arnhem begonnen het eredivisieseizoen met een klinkende zege, volleybalsucces in Dieren en volop hockey in de regio. Hieronder alles op een rijtje.

12 september