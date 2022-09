‘Onaardige app’ over raadslid verstoort discussie over extra miljoenen voor Rhedens gemeentehuis

Nieuw bestuur houdt Pos­bankloop in leven: ‘Een echte familie­loop’

VELP - De kortste afstand van de kidsrun is zondag 25 september bij de Posbankloop 449 in plaats van de gebruikelijke 500 meter. Een grapje in verband met het 450-jarig bestaan van de gemeente Rheden volgend jaar. Verder wijzigt maar weinig aan het evenement, dat de voorgaande twee coronajaren niet doorging en in de tussentijd een nieuw bestuur kreeg.

