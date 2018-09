Ontslagen leraar die geslachtsdeel toonde: 'Had me nooit zover moeten laten gaan'

Docent Het Rhedens ontslagen vanwege onzedelijk gedrag

10 september DIEREN - De school voor voortgezet onderwijs Het Rhedens in Dieren heeft een docent ontslagen vanwege 'mogelijk grensoverschrijdend onzedelijk gedrag'. Dit gedrag was echter niet fysiek van aard en heeft buiten de school plaatsgevonden, aldus een brief die de directie over de zaak aan de ouders heeft geschreven.