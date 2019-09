Ontwerper AZ-stadion bouwde ook passerelle station Dieren

DIEREN - Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de wrakke constructie van het AZ-stadion in Alkmaar, heeft ook de passerelle op station Dieren ontworpen. Deze Ingenieursgroep Romkes BV is bovendien de bedenker van de vorig jaar deels ingestorte parkeergarage in Wormerveer, laat CDA-raadslid Monique Reinders weten in een brief aan het Rhedense college.