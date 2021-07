Oom, vader en zoon veroordeeld voor bloederige knuppelpartij in Rheden

GPR Burgerbe­lan­gen in Rheden krijgt met Thomas Eskes (26) een superjonge lijsttrek­ker

10 juni DE STEEG - Thomas Eskes (26) is de beoogde lijsttrekker van de lokale partij GPR Burgerbelangen in de gemeente Rheden. Hij is sinds 2018 gemeenteraadslid en volgt volgende maand Magda Rook op als fractievoorzitter. Rook blijft wel raadslid.