Oorlogsmuseum in Velp is een regelrechte hit: mensen staan in de rij om spullen te brengen

Jean Kreunen wist niet wat hij zag. Op de drie inzameldagen van oorlogsvoorwerpen en oorlogsherinneringen stonden er soms rijen tot buiten de deur. De belangstelling om bij de dragen aan het tijdelijke oorlogsmuseum van de gemeente Rheden is overweldigend.



Niet dat Kreunen (56) niks gewend is. In zijn eigen oorlogsmuseum in het Achterhoekse Hengelo trok hij in de loop der jaren 50.000 bezoekers. Inmiddels vergaapt zich een veelvoud daarvan aan zijn collectie militaria en oorlogsrelikwieën, die hij na de sluiting van zijn museum in 2015 heeft overgebracht naar het nationaal oorlogsmuseum in Overloon.