Op bezoek bij duurzame koplopers duurzame huizen in Rheden en Velp

Simon van der Heide en Cecile van Oppen wonen nog geen jaar in hun ruime hoekwoning uit 1955 aan de Beekhuizenseweg in Velp. Een modelwoning qua duurzaamheid. Voordat het stel erin trok werd er een jaar verduurzaamd.



,,We hebben het gedaan uit bezorgdheid over de toekomst. De wereld moet leefbaar blijven voor onze kinderen en kleinkinderen”, verklaart Van Oppen.



Trots is een van de redenen waarom ze meedoen aan deze Duurzame Huizen Route. ,,En we willen onze ervaring en kennis delen met mensen die plannen hebben.”