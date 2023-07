Op zoek naar verkoeling tijdens tropisch Dreamfields: ‘Iedereen geniet’

Sem is pas 13, maar wint nu al prijzen met zijn natuurfo­to's: ‘Al acht keer een wolf gezien’

Eerst gaan Sem Scheerder (13) en zijn vader Floris (50) zaterdagochtend bij zonsopgang met hun camera’s het bos in, maar ’s middags zijn ze bij de opening van hun eigen expositie met natuurfoto’s in de Dorpskerk Rheden. Voor Sem is het zijn eerste tentoonstelling, maar de jonge Rhedenaar won al menig prijs met in de wijde omtrek geschoten natuurfoto’s.