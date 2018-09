Ophef over zoenende vrouwen in pannenkoekenhuis Rheden: 'Ik heb er pijn van in mijn buik'

Een van de twee vrouwen, Aisha, beschreef het voorval zondag in een tweet. ,,Ik ging vandaag naar een pannenkoekenrestaurant en toen we elkaar een kus op de mond gaven werd ons verzocht om dit niet te doen omdat het onsmakelijk is voor de andere gasten.’’



Aisha maakt in vervolgtweets duidelijk dat zij gelooft dat haar geaardheid een rol heeft gespeeld. ,,Daarom denk ik ook dat ze het niet had gezegd als we man en vrouw waren.’’



Aisha's tweets leidden tot een storm van verontwaardiging. ,,Wat bizar. Welk pannenkoekenhuis was dat? Dan weet ik waar ik nooit naar toe ga’’, luidt er een. Als Aisha de naam van het restaurant bekend heeft gemaakt, stelt een andere twitteraar voor de tolerantie van Strijland te testen. ,,En dan eerst een heterostel en een week later twee mannen.’’