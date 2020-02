Opnieuw arrestatie voor schietpartij in Velp: 54-jarige Arnhemse opgepakt

‘Het lijkt hier wel Engeland’: Jonge erfgoedho­ve­nier Thies van Geldersch Landschap heeft er zin in

12 februari VELP - Historisch tuinieren is niet in trek bij jonge hoveniers. Maar wel bij Thies Koggel (28), de nieuwe erfgoedhovenier van Geldersch Landschap op de landgoederen Biljoen in Velp, Rosendael in Rozendaal en Zypendaal in Arnhem.