Oudere Velpenaren doorstaan corona beter dan jongere, blijkt uit onderzoek student Fabian Bakker

VIDEO Man (20) uit Rheden overleden na eenzijdig ongeluk in Vaassen, bijrijder raakt zwaarge­wond

4 april Een 20-jarige man uit Rheden is om het leven gekomen nadat hij zaterdagavond met zijn auto tegen een boom botste op de Deventerstraat in Vaassen. Hij werd na de botsing uit de wagen geknipt en overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar later. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.