‘Overvaller’ denkt dat familielid hem erbij heeft gelapt voor geld

ARNHEM – Is een familielid de anonieme getuige die een 37-jarige Arnhemmer heeft aangewezen als degene die zeer gewelddadige overvallen heeft gepleegd in onder meer Rheden? En deed hij het alleen voor het tipgeld?

De verdachte meent van wel. Zijn advocaat vroeg de rechtbank vandaag om het horen van het familielid. Maar de rechtbank weigerde hierin mee te gaan, omdat het kan leiden tot de ontmaskering van een anonieme getuige. Wel gaat de rechter-commissaris het familielid horen over de vraag of hij aan mensen heeft verteld dat hij de getuige is en dit voor het geld zou hebben gedaan.

Woning overval

De Arnhemmer wordt verdacht van een overval op een woning aan de Schietbergseweg in Rheden in oktober 2015. Gemaskerde mannen goten alcohol over de bewoner en dreigden hem in brand te steken als hij niet zei waar de kluis was.

Een jaar eerder zou de verdachte zich schuldig hebben gemaakt aan een overval op een woning in Arnhem waarbij een toen 91-jarige vrouw tegen de grond werd gegooid, bij de keel werd gepakt en met een pistool werd bedreigd.

Zevenaar en Velp

Verder staat er een overval op een bedrijfspand in Zevenaar in augustus 2014 op de dagvaarding, waarbij iemand een pistool in zijn nek kreeg, en een kraak in maart 2015 bij een juwelier in Velp.

De verdachte erkent alleen het laatste. Zijn dna is wel gevonden op een breekijzer dat werd gevonden bij de overval in Rheden.

Een medeverdachte is verdwenen naar Turkije. Rechtshulpverzoeken hebben niets opgeleverd.

Negen verdachten

De Arnhemmer wordt verder verweten met zijn familie tussen 2014 en 2018 een criminele organisatie te hebben gevormd die zich bezighield met het plegen van roofovervallen. Zijn zestigjarige vader zit hier nog voor vast. Justitie ziet hem als leider van de bende. De zaak telt negen verdachten, die later moeten voorkomen.

De raadsman deed gisteren vergeefs een verzoek zijn cliënt vrij te krijgen. Het gevaar voor herhaling is niet groot, stelde hij. Zijn cliënt loopt op krukken, hij werd eerder neergeschoten. “Ergens inklimmen gaat niet meer.”

De rechtbank ging er niet in mee. Wel krijgt de advocaat de mogelijkheid 92.000 gesprekken die de politie van de familie heeft getapt te beluisteren.