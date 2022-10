Overvallers laten in paniek buit Velpse juwelierszaak achter: ‘Ze zijn uit op dure horloges’

Juwelier Paul van Zeeland is vaker overvallen

De Velpse juwelier Paul van Zeeland is vaker overvallen. Eind december 2019 was er 's nachts ook een plofkraak. Daarbij ging een rolluik en ruit aan diggelen. De politie was er vier minuten later. Maar de daders hadden slechts twee minuten nodig om acht vitrines kapot te slaan en de inhoud daarvan mee te nemen.



In 2015 werden horloges van het merk Breitling met een totale waarde van 4 ton buitgemaakt tijdens een kraak. In 2005 is de juwelier overvallen tijdens openingstijden. Personeel en tien klanten waren toen in de winkel. Als buit namen de overvallers Breitlings mee, ter waarde van 2 ton.



Paul van Zeeland is niet de enige juwelier in Velp die veel te maken heeft gehad met kraken en overvallen. Ook Juweliershuis Aalbers, dat gevestigd is aan de Hoofdstraat, was vaak slachtoffer van overvallen waarbij heel wat kostbaarheden zijn buit gemaakt. In juni 2000 raakte juwelier Hans Aalbers zelfs gewond. Hij werd in zijn been geschoten.