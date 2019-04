Paasvuur Laag-Soeren afgelast

Voor Soerens Belang, de organisator van het evenement, komt het nieuws niet als een verrassing. Ook in veel Achterhoekse plaatsen hebben gemeentebesturen paasvuren afgeblazen. ,,Het is volkomen begrijpelijk dat de burgemeester dit heeft besloten", zegt Mart van Tol, die onlangs de voorzittershamer van Soerens Belanbg heeft overgedragen aan Egbert Timmer. ,,Het is kurkdroog in het bos en er is oostenwind. Daarmee is het risico veel te groot. Ik vraag me zelfs af of een dag regenen voldoende zou zijn om de situatie veilig te maken."