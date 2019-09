Paul van Loon presenteert twee nieuwe wolvenboeken in Rheden

Automobi­list naar ziekenhuis na botsing tegen boom in Rheden

7:27 RHEDEN - Een automobilist is dinsdagavond even na middernacht tegen een boom gebotst op de rotonde van de Arnhemsestraatweg en de Oranjeweg in Rheden. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er een vermoeden is dat hij te veel alcohol had gedronken is politie meegegaan om dat te testen.