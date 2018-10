Persoon overleden langs de IJssel bij Dieren

VVO pioniert met plan KNVB om jaarlijks duizenden euro's aan energie te besparen

29 september VELP - Het is een mooie manier om kosten te besparen, vindt Rik Budel van VVO. Maar met zijn voetbalvereniging uit Velp stuit de projectleider ook op de nodige obstakels als een van de pioniers van De Groene Club. Dat is het programma dat moet helpen bij de recent uitgesproken ambitie van voetbalbond KNVB om het energieverbruik bij amateurclubs in vier jaar tijd te halveren.