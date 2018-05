Persoon tegen goederentrein in Ellecom

Coach Wilco Klop: van voetbal naar hockey naar voetbal

18 mei VELP - Hij is rasvoetballer in hart en nieren, maar zei geen nee tegen een avontuur in de hockeywereld. Inmiddels is oud-profvoetballer Wilco Klop bezig aan zijn tweede seizoen bij de hockeyvrouwen van de Arnhemsche HC, de ploeg waar ook zijn dochter Charlotte in speelt.