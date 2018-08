Peter Savary overtuigt Geer & Goor en is door bij The Voice Senior

NIJMEGEN/RHEDEN - Rhedenaar Peter Joosten (74), ook wel bekend onder de artiestennaam Peter Savary, is door bij het RTL-programma The Voice Senior . Met zijn vertolking van Frank Sinatra's That's Life wist hij in zijn blind audition juryleden Gerard Joling en Gordon te overtuigen om hem mee te nemen naar de volgende ronde.

Het duurde even voordat Geer & Goor, die samen één juryteam vormden, hun befaamde The Voice of Holland-stoelen omdraaiden. Maar het enthousiasme is er niet minder om, zei Gerard Joling na afloop van zijn auditie. ,,Je staat hier zó relaxed. En dan dat liedje. Wow’’, aldus een enthousiaste Joling na afloop.

,,Ach, het leven is ook relaxed’’, reageert een trotse Savary als zijn auditie erop zit. De juryleden vragen zich af hoe lang de zanger, die geboren is in Nijmegen, al zingt. ,,Nog niet zo lang’’, reageert hij daarop sarcastisch. ,,Pas sinds 1958.’’

Stijl

Marco Borsato, Ilse de Lange en Angela Groothuizen draaiden hun stoelen niet voor hem om. Dat maakt voor zijn kansen in het programma niet uit. Door Geer & Goor is hij door naar de volgende ronde, de Knockouts. Joosten liet eerder al weten dat Frank Sinatra 'precies de stijl is waarin hij normaal al zingt'. ,,Een beetje jazzy en bigband-achtig is mijn specialiteit, ik ben wat ze noemen een saloonsinger. Sinatra's repertoire ken ik helemaal uit mijn hoofd.’’