Petitie om Rozendaalse Veld te behouden als hondenlosloopgebied: ‘Ik grijp alles aan om deze dwaling te voorkomen’

Toch weer gedoe over honden op het Rozendaal­se Veld: provincie wil ze aan de lijn hebben

ROZENDAAL - Via een achterdeur komt volgend jaar opnieuw de vraag aan de orde of het verantwoord is honden vrij te laten lopen op het Rozendaalse Veld bij Rozendaal. De provincie Gelderland wil de Veluwe indelen in recreatiezones en heeft daarbij het plan het Rozendaalse Veld te bestempelen als een gebied waar honden ‘in principe aangelijnd’ moeten worden.

5 november