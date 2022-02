Pijnlijke vergissing? Klant koopt urn met as in kringloopwinkel

VIDEO Vrouw raakt gewond bij steekpar­tij bij hotel voor arbeidsmi­gran­ten in Velp, politie rukt massaal uit

VELP - Een vrouw is vanavond gewond geraakt bij een steekincident bij Flexrooms, ook bekend als het polenhotel, aan de President Kennedylaan in Velp. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

13 januari