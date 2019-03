Plaatsen van 1,2 miljoen kilo wegende tunnelbak trekt veel bekijks in Dieren

Rond 16.00 uur kwam het 1,2 miljoen kilo wegende gevaarte van 10 meter breed en 5,10 meter hoog langzaam maar zeker in beweging. Ongeveer 100 mensen volgden ditzelfde proces via de livestream van een webcam. De betonnen bak is eerst op de glijbaan getild en vervolgens 22 meter verschoven met behulp van hydraulische cilinders. Dit zijn stalen buizen met een ronddraaiend binnenwerk, dat in beweging komt door oliedruk.

De werkzaamheden startten op vrijdagavond en gaan door tot en met maandag in de vroege ochtend. De tunnel is onderdeel van verkeersproject Traverse Dieren, dat vorige maand officieel geopend verklaard werd. De overweg is gedurende de bouw dicht, wat tot flinke verkeersoverlast leidt in het dorp. De planning is dat de tunnel op 1 november in gebruik wordt genomen. Dan kan het verkeer van en naar Apeldoorn doorrijden, zonder voor het spoor te hoeven wachten.