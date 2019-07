Plan voor betaald parkeren op de Posbank

Het is niet voor het eerst dat de mensen van Nationaal Park Veluwezoom een plan voor betaald parkeren lanceren voor de grote parkeerplaatsen op de Posbank. In 2014 deden ze dat, vanwege de toenemende druk van het autoverkeer in het natuurgebied, ook. Maar werden nog geen half jaar later teruggefloten door de leden van Natuurmonumenten.



,,De kans van slagen is ditmaal groter”, zegt Eddie Nijenhuis namens Natuurmonumenten en Nationaal Park Veluwezoom. ,,De ledenraad is akkoord en de plannen zijn volledig uitgewerkt. Maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Hoewel we in principe baas zijn op eigen terrein, willen we de goedkeuring hebben van de gemeente Rheden. Die ziet, op gebied van veiligheid en handhaving, nog wel wat beren op de weg. Zodra je betaald parkeren invoert, lok je immers het wildparkeren uit.”