Plan voor zonnevelden langs snelweg A348 moet leiden tot CO2-besparing van 15.000 ton

Het nieuwe gemeente­huis van Rheden is een jaar later klaar dan gedacht

23 februari DE STEEG - Het nieuwe Rhedense gemeentehuis is een jaar later klaar dan eerst gedacht. In plaats van in het eerste kwartaal van 2023 betrekken de ambtenaren het gebouw in De Steeg pas in het eerste kwartaal van het jaar erop. De ambtenaren vertrekken al eind dit jaar naar tijdelijke huisvesting.