Plofkraak op juwelier in Velp

Video Landgoed Middachten levert hout voor ‘knieën’ Romeinse schepen Archeon

24 december DE STEEG/ ALPHEN AAN DEN RIJN - Timmerlieden Wouter Schalk (rechts) en Abulkader Shafik van de historische scheepswerf van themapark Archeon in Alphen aan den Rijn werken hard aan de reconstructie van Romeinse schepen die in de jaren zeventig bij het dorp Zwammerdam werden gevonden. Daarvoor maken ze gebruik van hout dat afkomstig is van Landgoed Middachten in De Steeg.