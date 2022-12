Poging om te bemiddelen in slepend schouwburgconflict Dieren mislukt: ‘Geen vertrouwen in huidige eigenaar’

Domper voor SC Rheden, inbraak in clubhuis in de nacht na ‘geweldige’ feestavond: ‘Koude douche’

RHEDEN - Vandalen hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in het clubhuis van voetbalvereniging SC Rheden. Hoe groot de schade is, is nog onbekend. Voorzitter Rick Palm spreekt van een ‘koude douche’, toen hij maandagmorgen de melding kreeg van de inbraak.

13 december