Politie stuit in Gelderse plaatsen op vaten met drugsafval

Later op de ochtend stuitte de politie ook op vaten op de Kampsestraat in Elst. Opvallend is dat de tonnen op een zelfde manier zouden zijn gedumpt als in Laag-Soeren. Ook door middel van een spanband.



In Elst zijn wel vloeistoffen uit de vaten gelekt. In hoeverre die schadelijk zijn voor de omgeving, is onduidelijk.



Wie verantwoordelijk is voor de dumpingen in Laag-Soeren, Elst en Brummen, is ook nog onbekend.