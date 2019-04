Politie zoekt drie tieners voor mishandeling vrouw na conflict bij tankstation in Velp

Blauwe schijf in plaats van betalen op Vlashofter­rein Velp

13:02 VELP - De uitkomst van het onderzoek is duidelijk: de meeste ondernemers, omwonenden en klanten zijn voorstander van het afschaffen van het betaald parkeren op de Vlashofstraat en de Wilhelminastraat in Velp. Daarom stellen burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden nu aan de gemeenteraad voor om op dit terrein achter Albert Heijn parkeren met de blauwe parkeerschijf in te voeren, zoals in de rest van het Velpse centrum.