Politie zoekt man met grote ogen

In de avond plaatste de politie een bericht over de man op Burgernet. Hij is 1.96 meter lang, heeft een slank postuur en draagt mogelijk een spijkerbroek en een donker vest. Daarnaast heeft hij een grijzige jas aan.



Wat precies de omstandigheden zijn waaronder de man vermist is geraakt en wat dit van doen heeft met zijn ‘grote ogen’, is niet bekend. Wie iemand treft die voldoet aan het signalement, wordt verzocht de politie te bellen.



De man verplaatst zich in een grijze Peugeot 5008, kenteken: 93-ZFN-8.