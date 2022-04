Politie zoekt oorzaak nieuwe brand Rhederhof bij ‘onnadenkend gedrag’ jongeren

met video Opnieuw brandstich­ting bij voormalig Rhederhof in Rheden

RHEDEN – Bij voormalig woonzorgcentrum Rhederhof aan de Snippendaalseweg in Rheden is in de nacht van zondag op maandag opnieuw brand gesticht. Rond 1.45 uur werd de brandweer gealarmeerd door een voorbijganger.

18 april