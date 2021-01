Poolse bommengooier in maart voor het eerst voor de rechter

UPDATE | VIDEO Twee gewonden bij inval na gooien brandbom­men door kraker: ‘Dit gun je hem natuurlijk niet’

1 december RHEDEN - Een uithuiszetting in Rheden is dinsdagmorgen gruwelijk uit de hand gelopen. Omdat de 33-jarige kraker deed wat hij had beloofd: zich met hand en tand verzetten. Hij ligt nu in het ziekenhuis, met verwondingen aan beide benen en een hand. Een lid van het arrestatieteam bleef evenmin ongeschonden. Hij werd, volgens ooggetuigen, gebeten door een politiehond.