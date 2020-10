Poolse verdachte van doodsteken huisgenoot in Velp werd gepest, vertelt hij huilend

Video/Update ‘Dader dodelijke steekpar­tij Velp was kamerge­noot, slachtof­fer (40) in hart gestoken’

10 mei VELP - Bij de fatale steekpartij in een wooncomplex voor arbeidsmigranten in Velp is zaterdag een 40-jarige man uit Polen om het leven gekomen. Dat heeft de politie zondagochtend bekend gemaakt. In verband met het incident zijn kort erna drie arrestaties verricht. De verdachten komen ook uit Polen en zijn 23, 24 en 51 jaar oud.