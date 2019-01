Posbank afgesloten voor voertuigen vanwege sneeuw

Station voor stoomtrein in Laag-Soe­ren moet toeristen lokken naar gemeente Rheden

7:45 LAAG-SOEREN - Een station voor de stoomtrein in Laag-Soeren, een monument voor Audrey Hepburn in Velp, een ‘fietsstraat van de toekomst’ in Dieren, een kunstmatige boom als attractie in Rheden.