Posbank alleen in het weekend dicht voor auto's

Verkeersdrukte loopt uit de hand

Teneur van alle reacties: afsluiting prima, want op mooie zondagen loopt de verkeersdrukte op de Posbank uit de hand. Maar alleen afsluiting in het weekend, want door de week is het meestal juist erg rustig in het nationaal park Veluwezoom, zoals het gebied officieel heet. Waarom dan voor de enkeling de mooie autorit over de Posbank onmogelijk maken?



Haverkamp vertelt dat het college deze visie heeft overgenomen. ,,We stellen nu aan de gemeenteraad voor de Posbank in het weekend af te sluiten gedurende vijf jaar. Daarna evalueren we de gang van zaken en bezien we opnieuw wat wenselijk is.



Ons doel blijft de Posbank op termijn permanent af te sluiten. Maar we gaan eerst die periode in van vijf jaar, als de gemeenteraad ons voorstel honoreert.”