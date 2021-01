Posbank gaat dicht als sneeuw verkeer in gevaar brengt

De gemeente strooit geen zout omdat het nationaal park Veluwezoom een beschermd natuurgebied is. Daarom verdwijnt de sneeuw en ijsvorming in deze bosrijke omgeving minder snel. De Schietbergseweg in Rheden wordt afgesloten ter hoogte van de T-splitsing.

Wandelaars kunnen bij sneeuwval altijd wel de Posbank op. De gemeente controleert dagelijks of de wegen weer begaanbaar zijn. Ondanks dat het er “beneden” weer veilig uitziet, kunnen de wegen verderop nog helemaal niet toegankelijk zijn. Via social media communiceert de gemeente over de afsluitingen. Doordat de wegen afgesloten zijn voor voertuigen bij sneeuwval, zal de drukte minder zijn en leert de ervaring dat bezoekers zich beter verspreiden in het gebied.

Peter Oversteegen van Veluwe Actief vertelt dat hij dit weekend geen langlaufskies verhuurt. ,,Dat doen we anders wel bij sneeuwval, maar door corona doen we dat nu niet. Wij willen niet meewerken aan onveilige situaties. De zaak is al weken dicht. We verhuren ook geen mountainbikes, fietses, steps of wat dan ook. Groepsvorming in de natuur is vanwege corona zeer onwenselijk."