Posbank zaterdagochtend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

VIDEO Hoeveel­heid poepbacte­riën Rhederlaag acceptabel: ‘Niks mis met het water hier’

9:02 GIESBEEK/LATHUM - Claudio Maroni (52) uit Westervoort loopt donderdag met zijn luchtbed onder de arm naar de waterrand van het Rhederlaag. ,,Ik was straks lekker aan het dobberen toen ik iemand hoorde zeggen dat het water was afgekeurd. Maar volgens mij is er niks mis mee. Het is heerlijk!”