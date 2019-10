Posbankdebat naar climax: raad Rheden beslist over Beekhuizenseweg

RHEDEN - De Rhedense gemeenteraad moet eerst een verkeersonderzoek doen, alvorens een besluit te nemen over het plan om de Beekhuizenseweg over de Posbank in het weekend af te sluiten. Dat zeggen bewoners van de Schietbergseweg, de enige op- en afgang naar het heidegebied die overblijft als het plan doorgaat.