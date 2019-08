Profwielrenner spelen op de Posbank; dat smaakt naar meer

VIDEORHEDEN - Volgend jaar weer? Jazeker, volgend jaar weer. Als het aan de deelnemers en de organisatie van de eerste Time Trial op de Posbank ligt, komt er in 2020 absoluut een vervolg op deze wielertijdrit voor recreanten in het natuurgebied van Nationaal Park Veluwezoom.

Het allermooiste deze zaterdagochtend? ,,Dat we het parcours helemaal voor onszelf hadden. Geen motoren, geen auto's. Dat was echt heel erg gaaf. De deelname hier kost een paar centen, maar het was vanmorgen ook driedubbel genieten”, zei Toine Hulshof (53) uit Soest, nadat hij zijn twee ronden van elk dertien kilometer had volbracht.

Hulshof kon nog niet meteen naar huis, zo liet een medewerker van de organisatie hem weten. ,,Dat houdt blijkbaar in dat ik op het podium kom. Dat is helemaal mooi", zei hij stralend nabij de start- en finishlocatie bovenop de Posbank.

Volledig scherm Een van de ploegen in actie op de Posbank. © Rolf Hensel

Wieg stond in het Betuwse Gendt

Zijn wieg stond in het Betuwse Gendt. De Posbank is daarom bekend terrein voor de voormalige amateurwielrenner. ,,Ik heb hier vroeger veel gefietst. Daarom wilde ik er nu, met de mogelijkheid om op een volledig afgesloten parcours te rijden, per se bij zijn. Ik kon alleen geen maatjes vinden om samen een ploeg van vier man te vormen. Gelukkig is op een gegeven moment besloten om ook individuele renners toe te laten. Toen was ik er als de kippen bij.”

Volledig scherm Toine Hulshof nadat hij met succes heeft deelgenomen aan de Time Trial op de Posbank. © DG

In zijn herinnering waren de beklimmingen van de Zijpenberg en de Schietbergseweg behoorlijk zwaar. Maar dat viel deze zaterdagmorgen dus heel hard mee. ,,Ik was zo boven. Dat verbaasde me wel. Ik denk dat ik een gemiddelde van 35 kilometer per uur heb gereden. Dat is op dit parcours heel netjes.”

‘Ik hou er van om slim te zijn’

Hulshof wijst naar zijn fiets, een rijk aangeklede Specialized Shiv. ,,Mijn tijdritfiets. Ik hou er van om slim te zijn. De keuze voor de juiste fiets kan het verschil maken. Ik heb anderen gesproken die het op dit parcours niet aandurfden. Zij hadden voor de gewone racefiets gekozen. Ik denk dat ik ten opzichte van hun zeker twee minuten heb gewonnen.”

Hij was niet de enige die zijn spulletjes goed voor elkaar had. Wieleroutfits uit één stuk, zoals ook de profs die dragen, waren eerder regel dan uitzondering bij vooral de ploegentijdrit. Soms ook waren alle vier de renners uitgerust met dezelfde tijdrithelm en hadden ze allemaal wielen met hoge carbonvelgen gemonteerd voor nog meer snelheid.

Volledig scherm Gert Jacobs bij de start van de Time Trial, nabij Paviljoen De Posbank. © DG

Voormalig profwielrenner Gert Jacobs, ingehuurd als motivator, had ook zijn ogen uitgekeken. ,,Die gasten hebben alles. Het klopt allemaal. Als ik die spullen in 1984 had gehad, waren we geen vierde geworden op de Olympische Spelen, maar hadden we fluitend goud gehaald. Ik ben daar nog steeds gefrustreerd over.”

‘De wielerrecreant van nu is vaak heel serieus met zijn sport bezig’

Dat die recreanten nu ook de kans krijgen om op een afgesloten parcours een tijdrit te rijden, vindt Jacobs helemaal oké. ,,Je kunt zeggen: deze Time Trial Posbank is over de top. Maar zo zie ik dat niet. De wielerrecreant van nu is vaak heel serieus met zijn sport bezig. Die beklimt de Stelvio en de Mont Ventoux. En die rijdt nu dus een tijdrit op de wijze zoals dat vandaag ook in de Ronde van Spanje gebeurt. Iedereen wil ervaren wat de profrenners ervaren en waarom ook niet? Geweldig dat dit hier kan. In dit ongelooflijk mooie natuurgebied. Een beleving op zich.”

Volledig scherm Een van de teams klaar voor de start bovenop de Posbank. De teams moesten drie rondes van elk dertien kilometer rijden. © Rolf Hensel

Herman Hollanders van het organiserende Velomanagement, bekend van de NL Tour Rides-toertochten, sprak met betrekking tot de in volle heidebloei staande Posbank van ‘een uniek stukje Nederland’. ,,Daarom is het ook zo fantastisch dat we deze tijdrit, met dank aan Natuurmonumenten en de gemeente Rheden, juist hier voor elkaar hebben gekregen. Naar mijn idee is alles fantastisch verlopen. Ik heb geen wanklank gehoord, ook niet van de heidebezoekers. Gelukkig was de parkeerplaats nog steeds niet vol, dus we hebben niemand in de weg gezeten.”

Qua kosten is de organisatie er net uit