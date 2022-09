‘Rare grens’ tussen Brummen en Rheden wordt gecorrigeerd, daarom ruimte voor 24 woningen

Brummense politiek roert zich om verkoop grond aan Rheden: ‘Brummen zit niet in de opheffings­uit­ver­koop’

De Brummense gemeenteraad zet vraagtekens bij de verkoop van anderhalve hectare Brummens grond aan de gemeente Rheden. Aanleiding voor de verkoop is de bouw van een nieuwe woonwijk in Laag-Soeren, dat exact op de gemeentegrens ligt. De Brummense politiek wil dat de gemeente gaat onderzoeken of die woningen niet op Brummens grondgebied kunnen komen. ,,Wij hebben net zo hard woningen nodig.”

25 juni