Rechter is keihard voor Pool die kamergenoot ‘afmaakte’ en legt 14 jaar celstraf op

De rechtbank veroordeelde een 52-jarige Pool dinsdag tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor doodslag. Dat is twee jaar meer dan was geëist.



Het slachtoffer overleed aan een steekwond in zijn borst, waarbij het hartzakje doorboord raakte. Verder had hij nog steekwonden in zijn flank, rug en been. De wonden waren tot acht centimeter diep.