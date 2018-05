Reekalfje op Veluwe doodgebeten door hond: 'Dit wil je toch niet op je geweten hebben?'

De Derde Helft Arbiter vergeet kaarten dit keer niet, VVO-spits wint krat bier en EDS zonder shirts

13:30 ARNHEM - In deze rubriek een verzameling anekdotes en opvallende gebeurtenissen uit de wandelgangen van het amateurvoetbal in de regio. Met deze week: was één van de spelers van EDS de shirtjestas vergeten, Arnhemia gaat zangtalent van trainer missen en het profiel van de ideale pupillenscheidsrechter bij VDZ is 'niet lui'.