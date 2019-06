Rheden deinst vanwege het geld terug voor ondersteuning songfestival in Arnhem

Het idee Arnhem te ondersteunen, kwam van D66. Een regiokandidatuur maakt meer kans, zei gemeenteraadslid Krista den Hertog dinsdag overdag al. Rheden en andere Veluwse gemeenten zouden wellicht mee kunnen doen door de gasten van het Songfestival, die zes weken in het land zijn, onderdak te bieden. Tussendoor zouden die gasten eten in Veluwse restaurants en wellicht Veluwese uitstapjes maken. Tot voordeel van Arnhem én regio.

Arnhem was enthousiast

Een woordvoerder van de gemeente Arnhem uitte zich dinsdag dan ook meteen enthousiast over het idee. ,,Burgemeester Marcouch heeft op TV bij Pauw al gezegd dat hij een regiokandidatuur een prima idee vindt. Dit plan uit Rheden is precies wat we bedoelen.”