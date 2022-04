Rheden dreigt met dwangsom 50.000 euro om gebrekkige veiligheid ruïne Rhederhof

De ‘uitbundige nieuwe natuur’ bij ruïne Rhederhof is gesloopt

RHEDEN - Het Arnhemse bouwbedrijf Kuiper Bouw heeft de wet overtreden door struikgewas en ander groen weg te laten halen bij de ruïnes van het oude bejaardenhuis Rhederhof in Rheden. Dat zegt Judith Haan van de Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom. ,,Dit is in strijd met de Natuurbeschermingswet.”

25 november