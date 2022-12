Rheden krijgt tik op de vingers na bezwaar boze buurman: zoveelste streep door plan voor dubbele woning aan Lentsesteeg

Topscorers regio Arnhem Mehmet Gökdemir neemt iets meer afstand van belager Marco Corba

ARNHEM - Opnieuw werd er afgelopen weekend flink gescoord in de kopgroep van de topscorerslijst in de regio Arnhem. Uit de top-10 kwamen liefst acht spelers tot een of meer doelpunten.

1 december