Rheden stevent af op miljoenentekorten: ‘Mogelijk belastingverhoging voor inwoners’

MET VIDEO Alle remmen los voor festival Nederrock aan de Rijn, veteranen Jacobiberg brengen ‘vuige rock uut Ernem’

Toetsenman Jack Kaat (68) van de Arnhemse rockband De Materie weet het zeker: ,,De Nederlandse taal ramt erin, het is gelijk duidelijk.” Zanger Peter de Kok (65) maakt die belofte waar als frontman en tekstschrijver. ,,Iedere mooie dag is een dag om dood te gaan”, knalt het in een videoclip. Gitarist Erik de Geest (59) zweert bij bij wat hij ‘vuige rock uut Ernem’ noemt.