Rheden vangt snel Oekraïense vluchtelingen op in panden in Velp

VELP - In twee panden aan de Kerkallee in Velp kunnen snel twintig Oekraïense vluchtelingen terecht. De gemeente Rheden, die naarstig op zoek was naar ruimte voor opvang, huurt deze nu nog leegstaande gebouwen voor minimaal één jaar.

De eerste mensen uit Oekraïne moeten begin mei arriveren aan de Kerkallee 103 en 103a in Velp, nabij de spoorlijn die door de plaats loopt.

De verwachting is dat het grote aantal vluchtelingen richting Nederland vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne verder toeneemt. ,,Het is daarom goed dat we nu ook in de gemeente Rheden onderdak kunnen bieden aan een aantal vluchtelingen en ze een veilige plek kunnen geven”, zegt burgemeester Carol van Eert.

De gebouwen aan de Kerkallee wachtten nog op een huurder en worden nu zo snel mogelijk ingericht met alle spullen die in eerste instantie noodzakelijk zijn. Velpenaren die er direct omheen wonen, hebben een brief van de burgemeester gekregen met informatie over de opvangplek.

Zoektocht naar meer locaties

Van Eert laat weten dat de gemeente onderzoekt of nog meer panden kunnen worden gebruikt voor het onderbrengen van Oekraïners. Eerder werd al duidelijk dat hotel De Roskam aan de Arnhemsestraatweg in Rheden, het ziekenhuis in Velp én het voormalige onderkomen van woningcorporatie Vivare aan de Waterstraat in Velp daar ongeschikt voor zijn.

‘De eigenaren van deze panden zijn met dusdanige ontwikkelingen bezig dat het nu niet mogelijk is daar opvang voor vluchtelingen te realiseren’, stelde Rheden.