Rheden wil aantal plekken voor woonwagens fiks uitbreiden, als het kan op bestaande kampjes

Rheden wil het aantal plekken voor woonwagens de komende vijf jaar fiks uitbreiden. Het is de bedoeling dat er twaalf extra woonwagenstandplaatsen bijkomen in de gemeente.

Rheden telt nu 24 standplaatsen op negen locaties in alle dorpen van de gemeente. De meeste standplaatsen zijn eigendom van woningcorporatie Vivare. Veluwonen en de gemeente Rheden verhuren elk twee standplaatsen. De wagens zijn eigendom van de bewoners.

Ruim een half miljoen euro

De twaalf extra standplaatsen kosten de gemeente ruim een half miljoen euro. De gemeente wil 50.000 euro per standplaats investeren en de grond in erfpacht uitgeven. Het nieuwe woonwagenbeleid wordt in april besproken door de Rhedense gemeenteraad.

De voorkeur gaat uit naar uitbreiding van de huidige woonwagenlocaties. In vijf gevallen kan dat niet, is gebleken uit onderzoek. Op de overige vier locaties wordt bekeken wat er mogelijk is. Als ook daar het aantal standplaatsen niet uitgebreid kan worden, gaat Rheden op zoek naar nieuwe plekken voor woonwagens.

64 woonwagenbewoners

Op de 24 standplaatsen die er nu zijn in Rheden, wonen in totaal 64 personen. Het gaat om elf tweepersoonshuishoudens en acht huishoudens van drie of meer personen. In vijf gevallen wordt de standplaats bewoond door één persoon. Er zijn geen standplaatsen waar de hoofdbewoner jonger is dan 25 jaar.

De woonwagenbewoners hebben volgens de gemeente meegedacht over het nieuwe beleid voor Rheden.

Quote Overheden en woningcor­po­ra­ties zijn verplicht om de cultuur van woonwagen­be­wo­ners te beschermen en te facilite­ren

Eigen cultuur

In 2014 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de eigen cultuur van woonwagenbewoners gerespecteerd moet worden. Overheden en woningcorporaties zijn verplicht om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te faciliteren. Dit betekent dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat er voldoende standplaatsen voor woonwagens beschikbaar zijn.

Behoefte

Rheden heeft vorig jaar onderzocht wat de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in de gemeente is. Uit dit onderzoek blijkt dat er tot 2028 behoefte is aan twaalf extra standplaatsen in deze gemeente. Daarbij gaat het om zes sociale huurwoonwagens, vier sociale huurstandplaatsen met eigen woonwagens en twee koopstandplaatsen.

Nieuwe toewijzingsregels

Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe toewijzingsregels voor de nieuwe standplaatsen. Daarbij staan afkomst en familiebanden centraal. Behoud van de woonwagencultuur binnen de gemeente Rheden is het uitgangspunt.

Wethouder Gea Hofstede noemt het belangrijk dat woonwagenbewoners en hun kinderen een eigen plek krijgen in de gemeente Rheden: ,,Zodat ze kunnen wonen op de manier zoals zij dat willen. Dat regelen we met dit woonwagenbeleid.”

Volledig scherm Overzicht van de huidige woonwagenstandplaatsen in de gemeente Rheden. © Via gemeente Rheden

